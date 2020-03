Coronavirus, la prima pagina della Gazzetta: “Viva lo sport”

NEWS – Sono giorni molto particolari per l’Italia, costretta a restare in casa per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Anche lo sport si ferma, e la prima pagina della Gazzetta dello Sport sottolinea tutto questo con un titolo molto significativo: “Lo sport si ferma, viva lo sport”. Ma in questo momento l’Italia sta giocando la partita più importante: la “partita della vita”. Intanto ecco alcune dichiarazioni importanti da parte del ministro Spadafore, continua a leggere >>>

