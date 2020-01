Coppa Italia – Milan-Spal, Semplici: “Non abbiamo snobbato l’impegno”

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato le dichiarazioni che Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha rilasciato al termine della gara di Coppa Italia contro il Milan.

“Serviva un’impresa, ma non ci siamo riusciti e ci dispiace. Non abbiamo snobbato l’impegno, non potevamo permettercelo, ma se commetti errori banali come quelli fatti in occasione dei primi due gol diventa tutto più difficile – spiega Semplici −. Mi auguro di vedere una Spal diversa nelle prossime partite, c’è da migliorare nell’approccio. Faccio i complimenti a Tunjov, arriva dalla Primavera e sembrava un veterano”. Intanto il Milan è pronto a cedere un calciatore, fischiato ieri da San Siro, continua a leggere >>>

