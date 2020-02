Coppa Italia – Milan-Juventus 1-1, pari e polemiche a San Siro

MILAN-JUVENTUS – Pari e polemiche a San Siro al termine della gara di andata della semifinale di Coppa Italia andata in scena ieri sera tra Milan e Juventus. Un’ottima prestazione della squadra di Stefano Pioli per oltre 70 minuti riesce a mettere in difficoltà i bianconeri, a portarsi in vantaggio con la quinta rete stagionale di Ante Rebic e a dominare la scena per il numero di occasioni create.

Nel finale di gara, però, i rossoneri si complicano la vita da soli. Theo Hernandez si fa ammonire ingenuamente per la seconda volta (giusto il secondo cartellino, sul primo ci sarebbe da parlarne), lasciano la squadra in 10. A quel punto Sarri inserisce Higuain e Rabiot, riportando Cuadrado a fare il terzino e impostando una squadra ultra offensiva. Il Milan avrebbe anche la forza di resistere all’assalto juventino, nonostante l’inferiorità numerica.

Ma al minuto 89, Ronaldo in rovesciata si vede respingere il tiro da un braccio largo di Calabria che è in caduta e di spalle. Valeri consulta il VAR prima di concedere il penalty che viene segnato da CR7 (12esima rete nel 2020). Milan che si vede così negata ancora una volta la gioia della vittoria, costretto a leccarsi le ferite nonostante la bellissima prestazione contro la squadra campione d’Italia.

Inoltre, piove sul bagnato. I rossoneri il 4 marzo a Torino saranno privi degli squalificati Theo Hernandez, Ibrahimovic e Castillejo. Insomma, un ecatombe. Servirà un’impresa d’altri tempi, ma al termine della sfida il mister Stefano Pioli non le manda a dire alla direzione di gara di Paolo Valeri: ecco le sue parole>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android