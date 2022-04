Conferme dal Bahrein: Milan venduto a InvestCorp per un miliardo

Da un mese incontri per la cessione del Milan a InvestCorp, fondo del Bahrein. Closing dell'operazione alla fine del campionato di Serie A

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come il Milan sia ad un passo dal cambiare proprietà. Da Elliott a InvestCorp, fondo del Bahrein che gestisce asset per 40 miliardi di euro, in un'operazione che, se dovesse andare in porto, avrebbe la valutazione record di un miliardo di euro.

Elliott, subentrato all'inadempiente Yonghong Li nel luglio 2018, ha avviato e perseguito, in questi quattro anni, una politica di risanamento dei costi del club rossonero, tagliando costantemente il rosso in bilancio. Ma non rinunciando, tutt'altro, alla competitività sportiva del Milan, tornato a giocare in Champions League ed a lottare per lo Scudetto in Serie A.

Oggi il Milan è un club che versa in ottima salute finanziaria, non ha debiti verso terzi né esposizione verso le banche, ha un patrimonio netto utile importante. Ciò che ha permesso alla proprietà di non effettuare più versamenti in conto capitale da più di un anno. Elliott ha lavorato benissimo per rendere il Milan nuovamente appetibile sul mercato internazionale.

Motivo per cui, ha rivelato il quotidiano torinese, un mese fa Elliott e InvestCorp hanno avviato i contatti per il Milan. Si è passati poi alla 'due diligence' (ancora in corso) e alla trattativa in esclusiva per ancora due settimane. Di questi negoziati si sta parlando molto in Medio-Oriente, laddove il Milan ha nome, appeal e tifosi. In tutto il dossier, però, c'è anche la parte relativa allo stadio.

La costruzione di un nuovo stadio, infatti, è un asset fondamentale affinché il Milan torni davvero, rapidamente, nell'élite del calcio mondiale. Se tutto andrà bene, il closing dell'operazione di cessione del Milan da Elliott a InvestCorp avverrà alla fine del campionato. Non è da escludere, oltretutto, che se la questione stadio dovesse andare per le lunghe, l'eventuale nuovo proprietario decida di affrancarsi dal progetto condiviso con l'Inter per realizzare un nuovo impianto sportivo tutto rossonero.

