Condò rivela: “Milan, il computer ti ha assegnato il calendario peggiore”

Paolo Condò, noto giornalista, ha stilato un interessante editoriale sulle colonne del quotidiano 'la Repubblica', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in particolare sull'esordio del Milan in Champions League contro il Liverpool: il cronista di 'Sky Sport' ha infatti fatto notare come il computer abbia consegnato ai rossoneri il calendario più complicato in assoluto tra le italiane. Questo sulla base di un parametro in cui il valore del Diavolo è 138. Poi si sofferma su Rafael Leao, che non vede come il protagonista di questa serata. Piuttosto potrebbero esserlo i quattro ex calciatori del Chelsea. Ecco, dunque, le sue parole.