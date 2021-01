Classifica rigori in Europa: Milan al comando | Serie A News

Classifica rigori: Milan al comando con 14 penalty a favore

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in una speciale classifica dei rigori a favore nei top 5 campionati europei, il Milan si trova in prima posizione. I rossoneri sono andati al dischetto per ben 14 volte. Seguono lo Strasburgo (FRA) e il Leicester (ING) con 10.

8 penalty in favore del Lione (FRA), mentre a quota 7 troviamo Eintracht Francoforte, Lipsia, Stoccarda, Borussia Mönchengladbach, Real Sociedad, Villareal, Lens e Metz.

Concludono la graduatoria con 6 tiri dagli undici metri Bayern Monaco, Hoffenheim, Alaves, Eibar, Valencia, Lorient, Monaco, Nantes, St. Etienne, Brighton e Manchester United.