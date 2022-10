Le storie di Chelsea-Milan: Ziyech, desiderio estivo dei tifosi rossoneri

Una delle storie senza dubbio da tenere a mente per quanto riguarda Chelsea-Milan di domani sera, ore 21:00 , partita valevole per la terza giornata del Gruppo E della Champions League 2022-2023 , è quella relativa alla telenovela di calciomercato su Hakim Ziyech . Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola.

Il fantasista marocchino, classe 1993, è stato uno dei grandi desideri estivi dei tifosi del Milan, che sognavano il suo sbarco a Milanello in coppia con il belga Charles De Ketelaere. Niente da fare, però, soprattutto per questioni economiche. Non è detto, però, che il Diavolo non ci riprovi con il Chelsea per l'ex Ajax già nel mercato di gennaio.