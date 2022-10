Le storie di Chelsea-Milan: Thiago Silva, una delle più grandi ferite

Thiago Silva, difensore del Chelsea ed ex centrale del Milan, non ha mai smesso di volere bene alla squadra rossonera. Domani sarà avversario

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle grandi storie che proporrà domani sera Chelsea-Milan , partita della terza giornata del Gruppo E della Champions League 2022-2023 , in programma alle ore 21:00 a 'Stamford Bridge', si è soffermato anche su Thiago Silva .

Il difensore brasiliano, classe 1984, è una colonna della formazione di Graham Potter. In passato, però, Thiago Silva ha giocato per tre stagioni (dal 2009 al 2012) con il Milan e non ha mai nascosto di provare ancora affetto per i colori rossoneri. Con il Diavolo diventò un top player a livello europeo e la sua cessione, per motivi economici, resta una delle più grandi ferite del Milan berlusconiano.