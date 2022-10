Chelsea-Milan, toccherà ancora a Tatarusanu e Ballo-Touré in difesa

Ciprian Tatarusanu e Fodé Ballo-Touré saranno titolari domani in Chelsea-Milan, terza giornata del Gruppo E della Champions League 2022-2023

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando di Chelsea-Milan, ha fatto il conto degli infortunati in casa rossonera. Il Diavolo, infatti, dovrà fare a meno di Mike Maignan tra i pali (lesione al gemello del polpaccio sinistro) e di ben tre difensori. Si tratta di Davide Calabria (lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra), di Simon Kjær (lesione di basso grado al bicipite femorale destro) e di Theo Hernández (in recupero dallo stiramento del muscolo lungo adduttore destro).

Quest'ultimo, così come Junior Messias, ha messo nel mirino, per il suo ritorno sul terreno di gioco, Milan-Juventus di sabato 8 ottobre. Tornerà, invece, a gennaio, così come Calabria e Zlatan Ibrahimović, il belga Alexis Saelemaekers (lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro). Alessandro Florenzi, invece, rivedrà il campo soltanto nel prossimo mese di febbraio.

Ecco, dunque, che in difesa, in occasione di Chelsea-Milan, toccherà ancora a Ciprian Tatarusanu (portiere) e Fodé Ballo-Touré (terzino sinistro), scendere in campo dall'inizio. Nel cuore della retroguardia, quindi, giocheranno Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, con Sergiño Dest a destra e Matteo Gabbia unico cambio disponibile. Sulla trequarti, probabilmente spazio a Rade Krunić al fianco di Charles De Ketelaere e Rafael Leão, con Olivier Giroud centravanti. Milan, guai seri in difesa: le ultime sull'infortunio di Calabria >>>