Le storie di Chelsea-Milan: Rafael Leao tra presente e futuro?

Dall'Inghilterra si dicevano convinti di una trattativa tra Chelsea e Milan per Leao sulla base di 120 milioni di euro. In realtà, una proposta ufficiale del club inglese a quello meneghino non è mai arrivata, se non in via ufficiosa. Una richiesta tra l'altro respinta con fermezza dal Milan. Nei giorni scorsi, poi, il Chelsea ha investito quasi 70 milioni di euro per acquistare, per il 2023, l'esterno sinistro offensivo francese Christopher Nkunku. Non è chiaro, quindi, se tornerà o meno su Leao.