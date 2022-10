Le storie di Chelsea-Milan: Giroud torna a Londra da vincente

Giroud, infatti, è un ex della partita. Con i 'Blues' ha giocato per tre anni e mezzo, dal gennaio 2018 al maggio 2021 . Ha disputato, con la maglia dei londinesi, 119 partite , segnato 39 gol (molti di questi decisivi) e, soprattutto, vinto tantissimo.

Un pressing, quello rossonero, che ha dato i suoi frutti. Giroud, infatti, tornerà a giocare in casa del Chelsea da vincente con il Diavolo: portano la sua firma tante reti decisive per il 19° Scudetto della storia della società di Via Aldo Rossi. Milan, guai seri in difesa: le ultime sull'infortunio di Calabria >>>