Chelsea-Milan, Giroud suona la carica: “Voglio solo vincere” | News

Olivier Giroud suona la carica in conferenza stampa in vista della partita di stasera tra Chelsea e Milan: ecco le sue dichiarazioni

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Olivier Giroud. L'attaccante francese non bada a paragoni o confronti con Pierre Emerick Aubameyang, oggi attaccante del Chelsea con un passato sia all'Arsenal che al Milan, proprio come Oli. C'è un filo, però, che li lega e che risale al 31 gennaio 2018: nelle stesse 24 ore, Giroud firmò con il Chelsea, Pierre con l'Arsenal.

"Non voglio sapere chi sia più forte, io voglio solo vincere col Milan. Quella delle squadre è l’unica somiglianza tra noi. Lui è forte ma vincono sempre le squadre", ha risposto così Giroud alla domanda su chi sia più forte tra lui e Aubameyang. Ha voluto ricordare, invece, i suoi anni passati a Stamford Bridge, rimarcando la sua voglia di voler fare bene questa sera: "Il campo qui è meraviglioso, spero mi accoglieranno bene. Sono fortunato a poter tornare in questo stadio, come sono stato fortunato a tornare a Montpellier con l’Arsenal. Voglio dimostrare quanto il Milan sia forte. Ai compagni ho detto quanto sono orgoglioso di essere qui col Milan, sarà una grande partita".

Di fianco all'attaccante francese ovviamente c'era anche lui: Stefano Pioli. L'allenatore del Milan si affiderà ancora una volta ad Olivier Giroud, in quanto Ante Rebic non ha ancora i 90 minuti nella gambe e Divock Origi è stato appena recuperato dopo il suo infortunio. "Il club ha costruito una squadra miscelando i giovani ai giocatori più maturi — ha detto Pioli guardando Olivier —. Per i giovani, avere compagni come Olivier, Kjaer o Zlatan è un grande sostegno". Infine, lo stesso Pioli ha commentato così la partita di questa sera: "Difficile, tra squadre che giocano un calcio offensivo e vogliono comandare la partita. Loro avranno un approccio forte, con ritmo e qualità". Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.