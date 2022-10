Le storie di Chelsea-Milan: quasi un derby del cuore per Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante del Chelsea, è cresciuto nel Milan. In Prima Squadra, però, non è mai riuscito ad esordire ufficialmente

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato delle grandi storie che proporrà domani Chelsea-Milan , partita della terza giornata del Gruppo E della Champions League 2022-2023 , in programma alle ore 21:00 a 'Stamford Bridge'. Tra tutte, una riguarda certamente l'attaccante gabonese Pierre-Emerick Aubameyang .

Il centravanti classe 1989 , che in carriera ha indossato, in maniera proficua, anche le maglie di Barcellona , Arsenal e Borussia Dortmund , infatti, è cresciuto nel settore giovanile del Milan . Nel 2007 , sulla scia di quanto avevano già fatto i suoi fratelli maggiori Catilina e Willy, giocò nella Primavera del Milan, innamorandosi di squadra e colori.

Il Diavolo, poi, lo ha ceduto prima in prestito, poi a titolo definitivo, ai francesi del Saint-Etienne. In maglia verde esplose, iniziando la sua carriera ad alti livelli in giro per l'Europa. Il Milan ha provato a riprenderlo nel 2017, sotto la gestione di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, ma senza successo. Per lui domani Chelsea-Milan, di fatto, sarà quasi come un derby del cuore.