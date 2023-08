Champions League, la rivoluzione: dal prossimo anno aumentano gli introiti

La previsione, come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola, è che l’incremento economico per chi parteciperà alla nuova Champions League extra large sarà di un 30% abbondante. Oggi nella fase finale del torneo ci sono 32 squadre divise in 8 gironi e il numero totale delle partite di Champions è 125. Nella prima fase ogni squadra disputa sei incontri, contro tre avversari. Col nuovo formato i club ammessi saranno 36, e occhio perché di questo aumento potrà beneficiare la Serie A: ci potrebbe essere un posto in più per qulificarsi. I 36 club divideranno la stessa classifica, ma ognuno riceverà otto avversari fissi. Le prime otto della classifica andranno agli ottavi, quelle dalla nona alla 24a posizione si scontreranno in sfide ad eliminazione diretta per comporre il tabellone degli stessi ottavi. In totale le partite passeranno da 125 a 189.