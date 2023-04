Champions League, vittoria di misura per il Milan contro il Napoli | News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' analizza la partita disputatasi ieri a 'San Siro' tra Milan e Napoli, gara vinta dai rossoneri 1-0. Nonostante il successo della squadra di Pioli, il Napoli ha disputato un'ottima partita spesso mettendo in difficoltà i rossoneri. La sensazione è che ci sarà dell'incertezza fino a martedì prossimo, quando le due squadre si affronteranno nella gara di ritorno. Le uniche certezze di Spalletti sono le sicure assenze per squalifica di Anguissa e Kim.

Il Milan ha vinto una partita che il Napoli non avrebbe meritato di perdere, ma ottiene un successo trascinato dal suo uomo migliore, ovvero Brahim Diaz. Il numero 10 è stato autore di una grande giocata in occasione del gol dell'1-0 di Ismael Bennacer, liberandosi magicamente della doppia marcatura di Mario Rui e Lobotka. Un gol che sgonfia un po' il Napoli, che specialmente nella prima mezz'ora si era reso diverse volte pericoloso ma che è andato a sbattere contro Maignan.

Subito un'occasione al primo minuto con Kvara salvato sulla linea da Krunic. In mezzo il Milan barcolla, con i rossoneri che non riescono a contenere Lobotka, Anguissa e Zielinski. L'avvio hard del Napoli provoca la reazione di Maignan che si esalta su Anguissa e Zielinski, con la squadra di Spalletti che non lascia alcuna traccia di quello 0-4 di pochi giorni fa. Il Milan aspetta le ripartenze e appena ne ha l'occasione, al 25esimo Leao va vicino al gol. Al 40esimoil gran gol di Bennacer dopo una stupenda azione di Brahim Diaz, con i rossoneri che vanno vicini al doppio vantaggio al 46esimo con Kjaer che impatta il pallone di testa ma che si è stampato sulla traversa.

Per sopperire alle assenze di Osimhen e Simeone, oltre a Raspadori non al meglio, Spalletti ha deciso di schierare dal primo minuto Elmas nel ruolo di falso nove attaccando gli spazi e creando occasioni anche nella ripresa. Un Milan dal profilo basso quello visto nel secondo tempo, con il Napoli che ha anestetizzato la vivacità del Diavolo con il palleggio. Diverse le occasioni della squadra di Spalletti, la più clamorosa nel finale di secondo tempo con Maignan che ha compiuto una grande parata su Di Lorenzo. Tanta amarezza per il Napoli che non potrà contare su Anguissa e Kim nella gara di ritorno per squalifica, ma il discorso qualificazione è tutt'altro che chiuso. Calciomercato Milan, occhi su un calciatore del Napoli in scadenza.