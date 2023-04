Champions League, al Milan il primo round ma il Napoli è vivo | News

Il Milan vince la partita d'andata dei quarti di finale contro il Napoli, ma il discorso qualificazione è tutt'altro che chiuso

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' analizza la partita disputata ieri a 'San Siro' tra Milan e Napoli vinta dai rossoneri per 1-0 grazie ad un gol di Ismael Bennacer. In vista della gara di ritorno, Spalletti non avrà a disposizione né Anguissa né Kim entrambi squalificati. Con Simeone out e Raspadori non al meglio, ieri l'allenatore di Certaldo ha schierato Elmas falso 9, nonostante non abbia disputato una grande partita. Nonostante l'inferiorità numerica, il Napoli ha reagito ed è andato vicino al gol del pareggio.

Un Milan forse troppo prudente? Con un uomo in più i rossoneri avrebbero potuto cercare con più insistenza il gol del raddoppio, ma comunque hanno ottenuto una vittoria che permetterà alla squadra di Pioli di presentarsi a Napoli con ulteriore forza intimidatoria. Bene il centrocampo del Milan con Tonali, Krunic e Bennacer, mentre a detta della 'rosea' solo a sprazzi Theo e Leao. E' stata una partita dove il Napoli è partito subito aggressivo, tanto da andare vicino al gol dopo 50 secondi con Kvaratskhelia. Nei primi 12 minuti il Napoli ha tirato ben quattro volte in porta, mentre il Milan zero. L'assenza di Osimhen si fa sentire in quanto la squadra di Spalletti non capitalizza la mole di occasioni create e la musica cambia al 25esimo.

Lì si esalta Leao che salta secco Rrahmani e Anguissa, andando vicino al gol. E' questa la scintilla che accende il Milan, con i rossoneri che diventano più aggressivi con il passare dei minuti tanto da trovare il gol al 40esimo. Grande giocata di Brahim Diaz, il migliore in campo del Milan, e gran gol di Bennacer. Come al 'Maradona', il Milan rischia di scappare nel risultato e infatti, nei secondi finali del primo tempo, Kjaer colpisce la traversa in occasione di un calcio d'angolo.

Nel secondo tempo parte bene il Napoli, Kvara si accende a sprazzi ma Calabria lo spegne. Lozano viene contenuto da Theo, Giroud dall'altra parte non si rende pericoloso. I cambi non fanno la differenza e a vedersi sono più i cartellini che altro. Anguissa al 28esimo della ripresa viene espulso, ma proprio quando il Napoli sembrava spacciato ecco che una gran parata di Maignan nega il pari a Di Lorenzo. Il Milan ha vinto il primo round, ma tutto è ancora aperto: si deciderà al 'Maradona'.