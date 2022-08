Champions League, anche il Chelsea avversario del Milan: il focus

"Mercato ricco ma non basta. In difesa l'uomo chiave è Thiago Silva". Nessuna squadra ha speso più del Chelsea in questo mercato in Premier: 210 milioni e non è finita qua. Sono arrivati Koulibaly, Sterling e Cucurella. Il punto di riferimento per la difesa rimane Thiago Silva, che al Milan conoscono più che bene. A centrocampo, Tuchel si affida a Jorginho e Kanté. Vittoria sofferta contro l'Everton all'esordio in Premier League, pari con il Tottenham e bruttissima sconfitta contro il Leeds. Non esattamente il miglior biglietto da visita, ma i Blues rimangono alquanto temibili.