Champions, in Europa si parla italiano: 4 su 8 sono allenatori azzurri

Se tornassimo indietro di 10 anni e dicessimo ad un qualunque tifoso italiano che in futuro vi saranno ben 3 squadre della Serie A ai quarti di Champions League , probabilmente, questo non ci crederebbe. Se poi aggiungessimo anche che su 8 allenatori ben 4 sono italiani, allora, penserebbe subito che ci stiamo beffando di lui. Ed invece il destino riserva sempre grandi sorprese, esattamente come la possibilità di vedere almeno una tra Milan , Inter e Napoli in finale della più grande competizione europea.

Ci sono due tedeschi, un inglese, uno spagnolo e quattro italiani. No, non è l'inizio di una barzelletta, ma bensì il quadro dei tecnici delle squadre qualificate per i quarti di Champions League . Un poker da top club assoluti: Pioli con il Milan , Inzaghi con l' Inter , Spalletti con il Napoli ed Ancelotti con il Real Madrid . Agli ottavi ne abbiamo perso uno, Antonio Conte , ma, come riportato stamani dal Corriere dello Sport, l'attuale allenatore del Tottenham potrebbe essere di ritorno nella tanto sottovalutata Serie A .

L'ex tecnico bianconero, infatti, sembrerebbe ormai arrivato ai titoli di coda con il club londinese. Le varie dichiarazioni riferite ad una mentalità vincente che i giocatori degli Spurs non possiedono hanno creato delle fratture forse insanabili nello spogliatoio, tant'é che un suo esonero sarebbe addirittura previsto durante questa sosta per le nazionali. In Europa, tuttavia, il nostro orgoglio non si basa solo sugli azzurri sopracitati. Non dimentichiamo che in Europa League vi è la Juventus di Allegri, così come la Roma dell'allenatore straniero più italiano di tutti, José Mourinho. Ultimo, ma non per importanza, anche in Conference League vi è una fila tricolore, con l’allenatore della Fiorentina che, guarda caso, si chiama proprio Italiano. Milan, Cardinale in Italia: i piani per il nuovo stadio rossonero