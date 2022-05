Cessione Milan, studi legali di Elliott e RedBird al lavoro per l’intesa

Prosegue la trattativa tra Elliott e RedBird per la cessione del Milan al fondo statunitense di Gerry Cardinale. Il punto della situazione

Prosegue, a quanto sembra, in modo spedito la trattativa tra Elliott e RedBird per la cessione del Milan al fondo statunitense di Gerry Cardinale . Secondo quanto riferito, infatti, da 'Il Sole 24 Ore', gli studi legali di Elliott e RedBird sono al lavoro, proprio in queste ore, per arrivare ad un'intesa definitiva tra le parti.

Per Elliott operano gli avvocati di '5Lex' e di 'Devis Polk and Wardwell'; per RedBird, invece, sono attivi gli avvocati di 'Legance' e dello studio 'Gibson Dunn' di New York. L'accelerata per arrivare all'accordo finale, dunque, in base alle informazioni in possesso del popolare quotidiano economico nazionale, potrebbe arrivare in tempi brevi.