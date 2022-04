Cessione Milan, Maldini verso la conferma: ma chi sarà il presidente?

La cessione del Milan al fondo arabo Investcorp non toccherà il ruolo di Paolo Maldini. Dubbi, invece, su chi sarà il presidente

Stando a quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' la trattativa tra Elliott e Investcorp per la cessione del Milan procede a vele spiegate. I colloqui sono arrivati ad una fase decisiva: adesso è il momento di limare i dettagli dell'operazione per arrivare al termine dell'esclusiva con le idee chiare sui passaggi successivi da compiere.

Ma questo passaggio di consegne andrà a modificare l'organigramma del Milan? La 'Rosea' è certa che la conferma di Paolo Maldini non sarà un problema. Il direttore tecnico, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022, rinnoverà senza particolari problemi. Diverso è il discorso relativo a Paolo Scaroni: l'attuale presidente rossonero potrebbe continuare a ricoprire questa carica, ma l'ipotesi di un cambio con un uomo di fiducia del fondo arabo è assolutamente concreta. Dalla Spagna: pronta offerta per il giovane trequartista. Le ultime news di mercato sul Milan