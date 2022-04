Cessione Milan, Investcorp si espone troppo: Elliott infastidito / News

Continua la trattativa per la cessione del Milan tra Elliott e Investcorp. Il fondo arabo si è già esposto e ha creato qualche malumore

Renato Panno

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sulla trattativa tra Elliott e Investcorp per la cessione del Milan. Come spesso accade quando si discute un passaggio di proprietà sono fermi sia il calciomercato che i rinnovi. Il fondo arabo sta valutando il tutto, a cominciare dal figure che avranno ruoli operativi. Ma è interesse del Milan che tutto si chiuda nel più breve tempo possibile perché la nuova stagione sportiva non è poi così lontana, anzi.

Da quel che emerge Investcorp sta spingendo per accelerare i tempi. Anzi, dal quartier generale londinese di Elliott è trapelato un certo fastidio per le recenti esposizioni social, prima del presidente esecutivo Mohammed Al Ardhi, poi dell'ambasciata del Bahrain nella City. Si è trattato, in sostanza, di una doppia conferma della trattativa in corso, mentre gli accordi prevedevano che si procedesse nel più stretto riserbo. Gli americani, al contrario, non si sono mai esposti.

Questo piccolo malumore, però, non dovrebbe diventare un ostacolo per la conclusione del passaggio di consegne. Saranno altri i fattori determinanti. Ma Elliott potrebbe anche rimanere come socio di minoranza. In tal caso non ci sarebbe nessun dubbio sulla permanenza di Paolo Maldini e Frederic Massara. Diverso è il discorso di Ivan Gazidis: nel suo contratto sarebbe previsto un bonus legato al margine che il fondo americano ricaverebbe dalla cessione del Milan. Intanto il Milan sta studiando un colpo dal Real Madrid: le ultime news di mercato

