Cessione Milan, i giorni della firma: Cardinale di ritorno a Milano

Ad un passo la cessione del Milan da Elliott a RedBird. Il 'Corriere della Sera' svela un interessante retroscena su Gerry Cardinale

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato dell'imminente cessione del Milan da Elliott a RedBird. Siamo infatti arrivati davvero alla fase finale della trattativa. Il quotidiano nazionale ha rivelato come, alla festa Scudetto del Milan per le vie di Milano con destinazione finale Piazza Duomo, non ci fossero soltanto Paul e Gordon Singer del fondo Elliott. Era presente anche Gerry Cardinale, amministratore delegato di RedBird, come si può vedere nella foto pubblicata sul giornale.

Cardinale mischiato ai tifosi del Milan in festa, a conferma, dunque, delle indiscrezioni uscite sulla stampa nei giorni scorsi. Il futuro proprietario del club di Via Aldo Rossi era a Milano la scorsa settimana e ci tornerà anche in questa. Cardinale, nei precedenti giorni meneghini, ha lavorato alla chiusura dei negoziati per l'acquisizione del Milan e ritornerà in città per le firme.

Il 'signing', l'accordo vincolante tra le parti che fissa il valore dell'operazione, avverrà nei prossimi giorni. Poi, però, per il passaggio vero e proprio delle quote (il 'closing'), ci vorrà secondo il 'CorSera' un po' più di tempo. Potrebbe anche essere a settembre. Cambierà poco, perché il Milan, attualmente, è in una specie di limbo, che coinvolge tutta la sua governance ed il mercato estivo.

Una fase di stallo che, ovviamente, non si può imputare a nessuno. È figlia delle circostanze di un passaggio di proprietà da 1,3 miliardi di euro in corso che segue tempistiche autonome rispetto a quelle sportive. Quindi, chi vende (Elliott, che resterà socio del Milan con una quota minoritaria) e chi compra (RedBird) dovranno essere bravi ad agire di concerto ed affrontare una serie di urgenze.