Cessione Milan, Elliott irritato nei confronti di InvestCorp: i motivi

Elliott è in trattativa per la cessione del Milan a InvestCorp (o a RedBird). L'hedge fund della famiglia Singer, però, sembra infastidito

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla possibile cessione del Milan da Elliott a InvestCorp. Il fondo del Bahrein ha trattato in esclusiva con quello statunitense per 15 giorni. Adesso, invece, combatte con RedBird per accaparrarsi le quote di maggioranza del club rossonero.

Nei giorni scorsi, almeno a quanto si legge sugli organi di stampa, InvestCorp avrebbe dato una sorta di 'ultimatum' ad Elliott in merito la sua proposta di acquisizione del 99,93% del Milan per circa 1,2 miliardi di euro: prendere o lasciare. Per il quotidiano torinese, questo aut aut avrebbe irritato Elliott, al quale non piace muoversi per via mediatiche, ma seguendo i canali opportuni.

Non c'è stata una reazione ufficiale, da parte di Elliott, sulla questione della cessione del Milan a InvestCorp. Al contempo, non c'è stata ancora risposta all'offerta del fondo presieduto da Mohammed Al Ardhi. La quale, nella fattispecie, sarebbe strutturata così: oltre 400 milioni di euro di term facility,tra i 400 e i 500 milioni di euro di preferred equity e, infine, tra i 300 e i 400 milioni di euro di common equity.

Insomma, ha commentato 'Tuttosport', la proposta di InvestCorp (dentro la quale dovrebbe esserci anche il fondo Ares Capital) non sembra essere proprio in linea con quanto gli arabi avevano prospettato ad inizio contrattazione. Ovvero, quando accettarono la valutazione di 1,1 miliardi di euro fatta da Elliott per il Milan, poi portata a 1,2.

Ad oggi, si vive una situazione di stallo sulla vicenda. Stand-by che, però, non preoccupa minimamente né Elliott né l'universo Milan dal punto di vista sportivo, giacché la squadra e lo staff tecnico sono concentrati sulla lotta Scudetto con l'Inter, e, dunque, alle ultime due giornate di Serie A.

Nelle prossime due settimane potrebbero esserci aggiornamenti sulla vicenda. Intanto, però, oltre RedBird, altri soggetti interessati a rilevare il Milan da Elliott si stanno facendo avanti (seppur non sia ancora emerso il loro nome). Altri, poi, cominciano a far pervenire le manifestazioni di interesse negli uffici londinesi della famiglia Singer.

Qualora, dunque, le trattative dovessero scollinare il mese di maggio, a quel punto sarebbe Elliott a gestire il mercato estivo del Milan ed i rinnovi dei contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara (per quello di Ivan Gazidis c'è tempo fino a novembre). Il fondo statunitense non ha intenzione di vendere il Diavolo a qualcuno che possa darlo in garanzia, così come fatto da Yonghong Li nel 2017. Il Milan valuta un ritorno a sorpresa! Le ultime news di mercato >>>

