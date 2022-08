Cessione Milan, closing e soci USA. Calciomercato, il giorno di Vranckx

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, mercoledì 31 agosto 2022. Si avvicina, infatti, il 'closing' per il passaggio del club da Elliott a RedBird. Intanto, però, siamo arrivati agli ultimi due giorni di calciomercato estivo e i rossoneri stanno concludendo delle operazioni, tanto in entrata quanto in uscita. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.