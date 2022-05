Cessione Milan – Cardinale può far fare il salto di qualità al calcio italiano

La cessione del Milan è a un passo, scopriamo chi è Cardinale, italo-americano a capo di RedBird, fondo statunitense, che può dare la scossa.

Se effettivamente Cardinale, come sembra, diventerà il nuovo proprietario del Milan, non dovrà fare neanche tanta strada per entrare subito nel clima del calcio italiano. Questa settimana potrebbe passare alla storia del Milan: in campo ci si gioca lo Scudetto, mentre fuori il futuro societario. Il fondatore di RedBird, fondo da oltre 4 miliardi di dollari, ha superato Investcorp nella trattativa, ottenendo da Elliott maggiore gradimento. Singer, spinto anche da Ivan Gazidis, ha aperto a Cardinale e ora la trattativa è vicina alla chiusura. Accordo per 1,3 miliardi di dollari. La chiusura dovrebbe arrivare a fine stagione, ovvero tra fine maggio e inizio giugno. Nessuno smentisce l'esistenza della trattativa, ma dagli Stati Uniti parlano di notizie imprecise e di Investcorp ancora in gioco. In ogni caso per RedBird non sarebbe un debutto nel calcio: è proprietario del Tolosa e nel gruppo che gestisce il Liverpool ha delle quote di minoranza.