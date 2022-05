Cessione Milan, Cardinale in città: priorità al nuovo stadio

L'imminente ingresso di RedBird, guidata da Gerry Cardinale, nel Milan, porta già a delle novità per quanto riguarda il nuovo stadio.

Sono giorni cruciali per il futuro societario e non solo del Milan , con RedBirdCapital sempre più vicina all'acquisto del club.

Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, il fondatore del fondo d'investimento americano GerryCardinale è in città, così come PaulSinger, titolare di Elliott.