Ceccarini: “Dubbi su Theo Hernandez. Il Milan pensa già al suo sostituto”

Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini ha parlato del Milan e del possibile futuro del terzino rossonero, Theo Hernandez. Il nazionale francese, infatti, sembra essere diventato uno di quei giocatori rossoneri in discussione: "Infine il futuro di Theo Hernandez. A fine campionato le strade si potrebbero separare. Il francese ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e anche per questo, se non ci saranno passi avanti per il rinnovo, finirà inevitabilmente sul mercato. Il Milan deve farsi trovare pronto e per questo sta valutando alcune alternative importanti".