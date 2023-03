Caso Juventus – Avv. Spallone: “Contraddizioni a margine della nota”

Come riportato stamani sulle pagine di Tuttosport, l'avvocato Giorgio Spallone , esperto di diritto sportivo, ha parlato della nota Covisoc , a cui la Juventus ha avuto accesso, e ha sottolineato come in questa non venga mai citato il club bianconero.

L'avvocato ha poi concluso così: "La seconda considerazione. Questo approccio della Figc - rigorosamente difensivo in relazione al rifiuto di ostensione di un documento che, a seguito di ordinanza del TAR, si è poi rivelato di scarso, se non alcun rilievo ai fini del contenzioso - risulta in evidente contrasto, se non contraddizione, con la scelta della Figc di non costituirsi nel giudizio".