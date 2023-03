Caso Juventus – Il giudice Rinaudo: “Nota Covisoc inconferente”

Emergono nuovi dettagli sul Caso Juventus e, come riportato da Tuttosport, il giudice Rinaudo ha parlato e commentato della nota Covisoc

Come riportato stamani sulle pagine di Tuttosport, Antonio Rinaudo, giudice del Tribunale Federale, ha parlato della nota Covisoc, ritenendola ininfluente: "La nota Covisoc non sposta nulla, nel merito.Forse la Juventus riteneva che quella nota fosse fondamentale, invece da quello che emerge risulta essere inconferente. Ecco perché non è cambiato assolutamente nulla".