Caso Donnarumma, Maldini non accetta condizionamenti esterni

Confronto tra Gigio Donnarumma e i tifosi del Milan. Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è intervenuto con una nota all'ANSA

Daniele Triolo

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è intervenuto ieri all'ANSA per cercare di contenere il caso Gigio Donnarumma. Una situazione che, in casa rossonera, non poteva non deflagrare. A far scoppiare la bomba ci ha pensato la tifoseria organizzata rossonera, accorsa a Milanello per un confronto con il portiere. Ma ci si chiedeva già con quale spirito Donnarumma avrebbe affrontato Juventus-Milan di domenica, visti i 'rumors' di calciomercato che lo accostano ai bianconeri.

Voci che nessuno, in questi giorni, ha voluto smentire con forza. E siccome si è sempre detto che Donnarumma, il prossimo anno, vuole giocare a tutti i costi in una squadra che faccia la Champions League, che casino sarebbe tenere fuori dalla manifestazione la squadra che potrebbe esserci nel suo futuro? Sono situazioni, queste, sempre molto delicate. Si ricorderà, per esempio, il caso di Stefan de Vrij in Lazio-Inter 2-3 del 2018: un suo intervento su Mauro Icardi provocò un calcio di rigore che lanciò i nerazzurri, sua prossima destinazione, verso la rimonta, il successo e la qualificazione in Champions.

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, sottolineando come gli ultras del Milan siano stati, è vero, delicati come elefanti in un negozio di cristalleria. Ma, al contempo, come abbiano sollevato una problematica reale e concreta. A quel punto il club, che secondo il quotidiano torinese ha avallato il summit tra Donnarumma e i tifosi, ha ripreso in mano con Maldini il pallino della questione. Da qui il comunicato diramato dal direttore tecnico della società di Via Aldo Rossi all'agenzia di stampa nazionale.

Maldini ha ribadito con fermezza come, al Milan, chi gioca e chi rinnova sono scelte che competono all'allenatore Stefano Pioli per quanto riguarda il terreno di gioco ed ai dirigenti per quanto riguarda, invece, le questioni contrattuali. Maldini ha poi aggiunto come qualsiasi trattativa per il rinnovo dei contratti sia congelata fino al termine della stagione. Tentativo, questo, di restituire serenità e concentrazione ai ragazzi in vista del rush finale dell'annata. Così l'ex capitano ha, di fatto, tolto la base del ricatto degli ultras: la firma di Donnarumma sul rinnovo.

Donnarumma, al contempo, nei prossimi giorni non potrà siglare alcun accordo, indipendentemente da quella che è la sua volontà. Perché è stato il Milan con Maldini a negare comunque questa eventualità. Per 'Tuttosport', ad ogni modo, quanto successo rafforza la convinzione che Gigio possa andare davvero alla Juventus a fine stagione. Il portiere è finito nel tunnel: rischia di non uscirne più qualora dovesse sbagliare partita all'Allianz Stadium.