Il debuttante Cardinale al suo Milan: “Voi siete come LeBron James”

Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, in visita a Milanello per la prima volta. Tanti complimenti e paragoni importanti

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il nuovo corso del Milan con Gerry Cardinale nelle vesti di proprietario sia iniziato davvero nel migliore dei modi. Il fondatore e managing partner del fondo RedBird , che lo scorso 31 agosto ha rilevato ufficialmente la maggioranza del club rossonero da Elliott , ha infatti assistito a 'San Siro' alla vittoria nel derby contro l' Inter .

Cardinale ha visitato Milanello, si è complimentato con la squadra per il successo nel derby, ringraziando i giocatori per lo spirito mostrato in campo. Il nuovo azionista di maggioranza del club di Via Aldo Rossi ha paragonato i calciatori rossoneri a grandi campioni dello sport a stelle e strisce, quali LeBron James e Dwayne Johnson ed a squadre come i New York Yankees e i Dallas Cowboys, con cui Cardinale lavora da oltre vent'anni.