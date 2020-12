Campione d’Inverno, Milan favorito. Scudetto? Gazzetta vota Inter

Milan primo al giro di boa. Ma Scudetto ai nerazzurri per la ‘rosea’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento all’avvincente lotta, in vetta alla classifica di Serie A, tra Milan (26 punti), Inter (21), Juventus e Napoli (20). La ‘rosea‘ ha trattato squadra per squadra, provando a fare … le carte al campionato (LEGGI QUI L’ARTICOLO ORIGINALE). Il tentativo è stato quello di capire quale compagine, tra queste quattro, abbia le maggiori chance di vincere lo Scudetto.

Per quanto concerne il Milan, si è sottolineato come, tra le squadre prese in esame, quella rossonera sia l’undici con l’identità tecnico-tattica più definita. E con il gioco maggiormente collaudato. Il tecnico Stefano Pioli, infatti, ha trovato le giuste alchimie tra gennaio e febbraio 2020, quando è passato al 4-2-3-1 come modulo base. Con questo assetto tattico, e con Zlatan Ibrahimović come spettacolare terminale offensivo, il Diavolo post-lockdown ha acquisito tante certezze.

Fin qui, il Milan è stato molto bravo, secondo la ‘rosea‘, anche a vincere quando Ibrahimović, causa coronavirus prima ed infortunio muscolare poi, ha dovuto marcare visita lasciando i rossoneri, di fatto, orfani della loro principale bocca da fuoco. Ma la personalità di Ibrahimović è talmente forte che si fa sentire, nell’ambiente e nella psiche dei tanti giovani rossoneri, anche quando non scende in campo insieme agli altri.

Si è formato, al Milan, un gruppo bilanciato bene, senza conflitti interni, dove le linee guida di Pioli sono chiare. Ma, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘, c’è l’impressione che il Milan viaggi, atleticamente parlando, sull’onda dell’ottimo lavoro svolto in periodo di pandemia, durante il lockdown degli scorsi mesi di marzo ed aprile. E che qualche cedimento fisico stia cominciando ad arrivare.

“A logica ci si aspetta un calo di condizione, e qualcosa già si percepisce“, il commento della ‘rosea‘, che, comunque, ha chiosato sottolineando come, al Milan, l’obiettivo sia quello di tornare in Champions League, non di vincere lo Scudetto ad ogni costo. Morale della favola: il Diavolo sarebbe favorito per il platonico titolo di Campione d’Inverno, visti i cinque punti di vantaggio sull’Inter. Ma, a lungo andare, dovrebbero essere i nerazzurri di Antonio Conte a prendere la vetta della classifica.

E, quindi, a festeggiare lo Scudetto nel prossimo mese di maggio 2021.