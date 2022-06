Calhanoglu, l’intervista ti costa cara: in arrivo una multa da parte dell’Inter

In particolar modo, il numero 20 nerazzurro ha accusato Inzaghi per aver perso il derby di ritorno contro il Milan: "L'Inter è una squadra molto più forte del Milan. Abbiamo perso un derby che è cambiato improvvisamente al 75' dopo che io e Perisic siamo stati sostituiti. Eravamo in vantaggio 1-0, poi abbiamo perso 2-1. L'allenatore ha anche contribuito a quella sconfitta, gliel'ho pure detto. In Coppa, invece, li abbiamo battuti 3-0. La squadra è molto ambiziosa". Dichiarazioni che, a detta del giocatore, sono state mal interpretate, ma le scuse non bastano.