Calciomercato Milan – Suso, ecco la sua valutazione attuale

CALCIOMERCATO MILAN – Visto il rendimento deficitario di Suso negli ultimi mesi, il Milan starebbe pensando a una sua cessione già a gennaio. Lo spagnolo è un buon calciatore, ma il progetto tecnico di Pioli e dei suoi predecessori di costruire una squadra attorno alle sue qualità è fallito.

Secondo quanto viene riportato da Repubblica, la valutazione in questo momento di Suso è di circa 20 milioni di euro. E’ impossibile chiedere di più, visto che l’ex Liverpool ha dimostrato in questi anni di non riuscire a fare il salto di qualità, sebbene la grande fiducia dimostrata dai tanti allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Milan. Ma quale sarebbe l’impatto a bilancio relativo alla cessione dello spagnolo? Scopriamolo insieme, continua a leggere >>>

