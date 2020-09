Calciomercato Milan – Spunta Mannone per il vice Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – In casa Milan per il ruolo di vice di Gigio Donnarumma spunta il nome di Vito Mannone. Lo ha riportato questa mattina il quotidiano Tuttosport, che scrive come i rossoneri starebbero pensando al 32enne ex Arsenal e tifosissimo del Milan. Mannone è attualmente svincolato.

LA CARRIERA

L’estremo difensore italiano, attualmente svincolato, ha maturato notevole esperienza giocando, più che in Italia, all’estero. Mannone, infatti, ha militato nell’Arsenal, nel Barnsley, nell’Hull City, nel Sunderland e nel Reading in Inghilterra. Quindi, ha tentato l’avventura negli Stati Uniti d’America con il Minnesota United e, infine, nell’ultima stagione ha giocato in Danimarca, difendendo i pali della porta dell’Esbjerg.

