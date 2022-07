Calciomercato Milan – Sanches rimane il preferito per il centrocampo

Da mesi, il Milan lavora sul calciomercato per Renato Sanches che, malgrado l'inserimento del PSG, è ancora in cima alla lista rossonera

Con la partenza di Franck Kessiè, il Milan ha perso uno dei pilastri del suo reparto mediano; la dirigenza rossonera ha da tempo individuato il profilo di Renato Sanches come papabile controparte dell'ivoriano. Inizialmente la trattativa sembrava molto ben indirizzata, ma oggi si registra una situazione poco favorevole ai rossoneri; in virtù del corteggiamento del PSG per il giocatore, sopraggiunto solo in un secondo momento, il Milan è infatti incorso in un notevole raffreddamento della pista.