Calciomercato Milan – Rodriguez, sono tre i possibili sostituti: i nomi

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport cresce la fiducia del Milan per risolvere una volta per tutte la situazione di Ricardo Rodriguez. Il club turco sta risolvendo i problemi di financial fair play che bloccano al momento il mercato, e dunque il club rossonero pensa a dei possibili sostituti

Il nome in pole position è quello di Robinson del Wigan, mentre le alternative sono rappresentate da Aaron Hickey degli Heart of Midtothian e da Matty Cash del Nottingham Forrest, con quest’ultimo che chiede 15-18 milioni per farlo andare via subito. Intanto Maldini e Boban hanno individuato il sostituto di Suso, continua a leggere >>>

