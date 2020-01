Calciomercato Milan – Rodriguez, il Fenerbahce sta sbloccando la situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, cresce la fiducia del Milan per risolvere una volta per tutte la situazione di Ricardo Rodriguez.

Lo svizzero ha l’accordo con il Fenerbahce, che sta risolvendo i problemi di financial fair play che bloccano al momento il mercato. Nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Rodriguez, il Milan dovrebbe acquistare a quel punto un terzino di riserva. Intanto un allenatore ha rilasciato delle dichiarazioni che faranno discutere, continua a leggere >>>

