Milan, Maldini e Massara confermati: la firma che salva la faccia

Accordo a tarda sera tra Paolo Maldini, Frederic Massara e il Milan per il nuovo contratto. Le prime dichiarazioni del D.T. rossonero

"Fredde parole di Paolo Maldini " e "un contratto con il Milan firmato sul filo di lana due ore prima che diventasse disoccupato". Così 'Tuttosport' oggi in edicola commenta la notizia del rinnovo dell'accordo tra il direttore tecnico rossonero, Frederic Massara ed il club di Via Aldo Rossi.

"Sono felice, anche se forse non si vede. Sono molto felice", le dichiarazioni a caldo di Maldini dopo il rinnovo, quelle definite "fredde" dal quotidiano torinese. "Tutto a posto, sì. Abbiamo rinnovato, all'ultimo ma è arrivato. Partiamo un po' in ritardo, ma abbiamo programmato un futuro vincente", le successive parole del direttore tecnico appena confermato.

" Auguri, Milan, di tutto cuore. Perché le premesse non sono affatto incoraggianti . La firma è una goccia nel mare, se non si sa cosa ci stia dietro", un altro commento di 'Tuttosport' sul rinnovo del contratto dei due manager Campioni d'Italia. Secondo i colleghi del quotidiano torinese, il rinnovo andava fatto a gennaio .

Poi, però, con la corsa Scudetto che ha preso piede, ci si è concentrati su questa. E, quando i tempi per un nuovo contratto di Maldini e Massara con il Milan si sono fatti di nuovo maturi, ecco arrivare la notizia del fondo Elliott in trattativa per cedere la società.