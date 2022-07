Maldini e Massara, firme in extremis con il Milan: avanti insieme

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara, che ieri hanno rinnovato con il Milan il contratto in scadenza. Intorno alle ore 21:30, a 'Casa Milan', il direttore tecnico rossonero ha messo la sua firma sul nuovo accordo e circa un'ora più tardi ha lasciato la sede, rispondendo a qualche domanda dei giornalisti presenti in Via Aldo Rossi.