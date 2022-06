Milan, firma entro oggi o domani stop a Maldini e Massara: il punto

I contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara con il Milan scadono oggi. Se non arriveranno le firme, da domani non potranno più operare

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola parla della situazione di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan il cui contratto scade, come noto, nella giornata di oggi, giovedì 30 giugno. Il club di Via Aldo Rossi rischia di arrivare fuori tempo massimo rispetto la scadenza contrattuale dei due dirigenti deputati ad operare nel estivo.

Milan, Maldini e Massara al 'dentro o fuori'

Di certo non un bel viatico per una squadra che 38 giorni fa, aveva vinto lo Scudetto. Per Maldini e Massara gli interrogativi sembravano essersi sciolti con il passare dei giorni, ma il nero su bianco al rinnovo del contratto con il Milan è slittato di continuo. Patti e dettagli vanno limati e fissati subito. Perché da domani, venerdì 1° luglio, in caso di mancata firma sia il direttore tecnico sia il direttore sportivo non potranno più essere operativi sul mercato milanista.

Quella odierna, quindi, ha evidenziato il 'CorSport', è una giornata cruciale. Ivan Gazidis, tornato da New York, ieri è stato a 'Casa Milan' con lo stesso Maldini e Geoffrey Moncada, responsabile dell'area scout del club rossonero. La presenza dell'amministratore delegato, forse, ha commentato il quotidiano romano, va interpretata come un buon segnale. Massara, invece, è atteso oggi a Rimini per il tradizionale evento di apertura ufficiale del calciomercato estivo.

L'incontro tra Maldini e Gerry Cardinale ha smussato gli angoli sul malumore del D.T. rossonero. Ma la novità e gli sviluppi dell'estate rossonera hanno fatto dilatare i tempi. Il Milan, oggi, parte in situazione di netto svantaggio rispetto alla concorrenza a quattro giorni dal raduno estivo di Milanello.