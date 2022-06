Milan, accordo nella notte con Maldini e Massara: annuncio ad ore

Fumata bianca tra Paolo Maldini, Frederic Massara e il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza domani. Si aspetta solo l'ufficialità

Daniele Triolo

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno trovato l'accordo con il Milan per il prolungamento del contratto in scadenza domani, giovedì 30 giugno. Secondo quanto sostiene il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'intesa è giunta dopo un vertice andato in scena stanotte. Ma ormai ci siamo: la fumata bianca, con tanto di annuncio ufficiale, dovrebbe arrivare ad ore.

Milan, sì di Maldini e Massara: c'è il rinnovo

Maldini e Massara, probabilmente, non si sarebbero mai aspettati di ricevere l'investitura per questo nuovo corso del Milan soltanto con poche ore di anticipo dalla scadenza dei loro contratti. Soprattutto dopo aver contribuito in maniera più che importante alla vittoria del 19° Scudetto del club rossonero.

Eppure, tutto questo si è verificato, di fatto, a ridosso della partenza della stagione 2022-2023. Maldini e Massara sono gli uomini che hanno costruito il Milan Campione d'Italia in carica ed era giusto andare avanti con loro, ma che fatica per trovare un accordo che soddisfacesse tutte le parti in causa.

Maldini, ha evidenziato il 'CorSport', è una delle più grandi bandiere della storia rossonera. Un'immagine 'pulita', che ha vinto tanto in campo e che vuole alzare ancora tanti trofei da dirigenti. Massara, probabilmente, è la persona che meglio si poteva integrare con lui: è espressione di una cultura sportiva internazionale profonda.

Andranno avanti insieme per il bene del Milan, ora chiamato a (ri)partire velocemente per completare la rosa in questo estivo che ha visto sfumare fin qui Sven Botman ed allontanarsi Renato Sanches. Milan, Sanches si complica: ecco le due alternative sul mercato >>>