Maldini e Massara, è fatta: restano al Milan per altri due anni

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno accettato il rinnovo offerto dal Milan. Manca soltanto l'ufficialità. Ora spazio al calciomercato

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara con il Milan. Manca soltanto l'ufficialità burocratica, ma le condizioni generali del nuovo accordo sono state accettate dal direttore tecnico e dal direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi.

Nella mattinata di ieri, ha ricordato il quotidiano romano, Maldini e Massara hanno ricevuto da Elliott l'ultima, definitiva, proposta contrattuale, con delle modifiche rispetto a quelle precedentemente inoltrate. Su questa si è trovato un accordo. Nei giorni passati, infatti, i legali del fondo Elliott e quelli di Maldini si sono inviati reciprocamente bozze con richieste e variazioni fino ad arrivare alla conclusione della trattativa.

Milan, fumata bianca per la conferma di Maldini e Massara

Richieste che, ha specificato il 'CorSport', non riguardavano né l'aspetto economico né la durata del nuovo legame (che dovrebbe essere di due anni, fino al 30 giugno 2024, con opzione per la terza stagione), bensì i ruoli ed il concetto di operatività di Maldini in diversi ambiti societari. Specialmente in sede di .

Ieri mattina, dunque, da New York (dove risiedono sia gli uffici di Elliott sia di RedBird di Gerry Cardinale) l'ultima proposta di contratto e, in serata, a 'Casa Milan', la firma di Maldini. Nei giorni scorsi l'ex capitano rossonero ha stabilito un contatto diretto con Cardinale: il dialogo tra i due ha portato all'intesa sbocciata ieri.

Maldini è rimasto in sede fino a sera tardi, dopo aver letto attentamente ogni clausola del suo nuovo contratto. «È tutto a posto, all’ultimo abbiamo rinnovato. Siamo contenti di essere qui e contenti di programmare un futuro sempre vincente. Come sarà il Milan? Adesso vediamo, c’è tempo. Siamo partiti un po’ in ritardo ma recupereremo. Sono molto felice», ha dichiarato ai giornalisti fuori 'Casa Milan' una volta andato via.

La piazza rossonera, ha concluso il 'Corriere dello Sport', non ha gradito molto come è stata gestita l'intera vicenda del rinnovo del contratto di Maldini e Massara con il Milan. Sui social i tifosi sono stati molto duri nei loro commenti. Quel che è certo è che il mese di giugno dei Campioni d'Italia poteva e doveva andare in modo diverso. Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>