Maldini-Milan, firma allo sprint. Poi potrà partire il calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan che, come noto, è in trattativa con il club rossonero per il rinnovo del suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Qualche giorno prima, il 26 giugno, quindi dopodomani, Maldini compirà 54 anni e festeggerà in vacanza, ad Ibiza, con la famiglia. Ma non potrà non pensare al prolungamento del rapporto con il suo Milan.