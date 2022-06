Milan, per il rinnovo di Maldini adesso tocca a Gazidis: le ultime

Paolo Maldini non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan. Ieri è tornato l'A.D. Ivan Gazidis: che sia oggi la giornata giusta?

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti il cui contratto con il Milan scade oggi, giovedì 30 giugno. Anche nella giornata di ieri, infatti, non sono arrivate le firme tanto attese. Si è registrato, però, il rientro in sede di Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, tornato a Milano dopo alcuni giorni passati a New York per effettuare dei controlli di routine.

Oggi, secondo il quotidiano torinese, potrebbe essere il giorno decisivo, quello in cui si dovranno prendere o lasciare le carte sul tavolo. Che non sono più modificabili. Chi ci ha rimesso davvero? Il Milan, finito dentro un tourbillon di catastrofismo social, con i tifosi del Diavolo scatenati e piombato in un clima che non si addice minimamente alla società Campione d'Italia in carica.

Milan, ore cruciali per il rinnovo di Maldini

Una squadra che, tra l'altro, ricomincia lunedì la preparazione per la nuova stagione con l'obiettivo di difendere lo Scudetto conquistato lo scorso 22 maggio. Maldini sognava un incarico alla Giuseppe Marotta, con maggior autonomia decisionale: la controparte, il fondo Elliott, ha avuto rimostranze sulla questione. Nessuno, appena un mese fa, si immaginava questa situazione in casa rossonera.

Che ha avuto inevitabili ripercussioni in sede di . I due principali obiettivi, Sven Botman e Renato Sanches, sono sfumati (il primo è ufficialmente del Newcastle, il secondo è diretto al PSG) dopo essere stati trattati per mesi. La speranza, dunque, per il mondo Milan è che oggi si possa scrivere la parola 'fine', in un verso o nell'altro, sulla questione Maldini-Massara. Anche per capire verso quale strada andrà l'estate del Milan.

Nell'aria, infatti, c'è tensione, elettricità. Ci sono tante versioni dei fatti. Una dice che Maldini e Massara andavano rinnovati a gennaio. Un'altra sostiene sia stato Maldini a temporeggiare per capire chi, tra InvestCorp e RedBird, avrebbe chiuso l'acquisto della maggioranza delle azioni del club. Elliott, che ha permesso a Maldini di diventare il dirigente che è oggi, ha tenuto il punto su alcune richieste fatte dall'ex capitano. Cercando di smussare le differenze, sostenendo come il sistema attuato finora sia vincente. Difesa e attacco, il Milan guarda al futuro: le ultime news di mercato >>>