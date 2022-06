Maldini-Milan, trattativa all’ultimo respiro: firme i primi di luglio?

Oggi scade il contratto di Paolo Maldini con il Milan. Colloqui in corso con la proprietà per capire se è possibile arrivare ad un'intesa

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del rinnovo di contratto di Paolo Maldini con il Milan . L'accordo tra il direttore tecnico del Diavolo e il club di Via Aldo Rossi, infatti, scade oggi, giovedì 30 giugno così come quello del direttore sportivo rossonero, Frederic Massara .

La settimana scorsa è stata inviata a Maldini e Massara la bozza del contratto, ma non sono stati fatti passi decisivi in avanti. Anzi. Secondo il 'CorSera', infatti, Maldini, dopo aver visionato la bozza con il suo legale, avrebbe rispedito ad Elliott la sua personale stesura dell'intesa.

Ieri pomeriggio, in sede, è tornato Ivan Gazidis dopo qualche giorno trascorso a New York. La sua sua presenza lasciava presagire un contatto tra le parti. In realtà, ha concluso il 'Corriere della Sera', Gazidis non ha incontrato gli uomini mercato rossoneri.