Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, si cerca l’intesa definitiva | News

L'edizione odierna del 'Corriere della Sera', oltre ad aver parlato della situazione legata al futuro di Rafael Leao, ha riportato alcune novità in merito al rinnovo di Ismael Bennacer. Secondo il quotidiano generalista, dopo l'incontro avvenuto nei giorni scorsi a Casa Milan tra i rossoneri ed Enzo Raiola, procuratore dell'algerino, è previsto un nuovo summit nei prossimi giorni. L'intenzione è quella di trovare l'intesa definitiva per il rinnovo di Bennacer, il quale potrebbe andare a guadagnare circa 4 milioni di euro netti a stagione, triplicando di fatto l'attuale stipendio. Il giocatore, ricordiamolo, è in scadenza nel 2024 e il Milan lo ritiene una parte fondamentale non solo per il presente, ma anche per il futuro del club. Milan, incontro a Capodanno con Leao per il rinnovo.