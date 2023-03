Calciomercato Milan, rebus rinnovi: le ultime sulle trattative

Il calciomercato non si ferma mai ed il mese di marzo potrebbe risultare cruciale per il Milan e la trattativa di alcuni rinnovi importanti

Francesco Aliperta

Arrivata la qualificazione ai quarti di Champions League dopo aver eliminato il Tottenham di Antonio Conte, il Milan si appresta a vivere un mese di marzo che appare cruciale su più fronti. Se in campionato i ragazzi di Stefano Pioli dovranno ricominciare a correre dopo la sconfitta contro la Fiorentina, sul piano dirigenziale Maldini e Massara avranno non poche questioni da risolvere. Uno dei nomi più diffusi tra le scrivanie di Casa Milan rimane quello di Rafael Leao, poiché quella con l'attaccante portoghese non appare essere una trattativa destinata a concludersi presto.

Il rinnovo di Leao e lo Sporting Lisbona — Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, di passi concreti, almeno per ora, non ce ne sono stati. Paolo Maldini, come spiegato in alcuni pre partita, avrebbe voluto concludere l'operazione prima del Mondiale qatariota e, seppur con un nulla di fatto, la fiducia rimase intatta. Durante il mese di gennaio, poi, le parti sembrarono avvicinarsi ma, esclusi incontri cordiali, anche in quel caso la trattativa non decollò. Rafael Leao percepisce un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro, il Milan mette sul tavolo un rinnovo da 6,5 milionidi euro più bonus, con il portoghese che andrebbe a guadagnare quattro volte la cifra che percepisce attualmente.

Chiaro che il club rossonero voglia trattenere uno dei suoi talenti più luminosi, e parrebbe che anche lo stesso giocatore non disprezzi l'opzione di rimanere. Eppure, i veri problemi che rallentano l'operazione andrebbero suddivisi tra le commissioni e la multa per lo Sporting Lisbona. Leao, infatti, è chiamato a risarcire una cifra di 16,5 milioni di euro a causa della rescissione unilaterale del contratto che lo legava proprio al club portoghese. Questa grana non permetterebbe alla trattativa di fare passi importanti e, qualora non si dovesse trovare un accordo in questi mesi, il Milan sarebbe costretto a cederlo in estate così da non rischiare di perderlo a parametro zero.

Capitolo Giroud — Un altro giocatore al centro di una trattativa per il prolungamento di contratto è Olivier Giroud. Per l'attaccante francese la situazione sembra più leggera, parrebbe infatti che la distanza minima tra domanda e offerta sia di circa 300 mila euro tra ciò che chiede il classe '86 e quello che offre il club rossonero. Il Milan vorrebbe confermare l’attuale ingaggio da 3,5 mln per un’altra stagione e Giroud sarebbe ben contento di continuare per un altro anno la sua avventura con la maglia del Diavolo. Calciomercato Milan, visite mediche per il talento Boakye

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!