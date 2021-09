Calciomercato Milan – Resta Conti: il terzino andrà in scadenza

Andrea Conti resta al Milan. Il terzino continuerà ad allenarsi a Milanello nonostante sia fuori dal progetto tecnico di Pioli

Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, Andrea Conti resta al Milan. Il terzino si allenerà nel centro sportivo di Milanello, sebbene non rientri più nel progetto tecnico di Stefano Pioli. L'ex Atalanta andrà in scadenza nel giugno 2022, così come il capitano Alessio Romagnoli. Proprio questo aspetto ha impedito che Conti potesse essere ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il club rossonero poteva dunque cederlo solo per 5 milioni di euro, in modo da non creare problemi al bilancio. Insomma, Conti è bloccato, in attesa della sessione di gennaio. Ecco le parole di Messias ai microfoni di Milan TV. Il calciomercato del Milan è terminato. Ecco le nostre pagelle.