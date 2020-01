Calciomercato Milan – Pranzo per Todibo: sarà rossonero entro 48 ore

CALCIOMERCATO MILAN – All’intervallo dell’amichevole di ieri pomeriggio tra Milan e Rhodense, il direttore sportivo dei rossoneri Frederic Massara ha lasciato Milanello per volare destinazione Barcellona e chiudere definitivamente l’operazione legata al difensore francese Jean-Clair Todibo.

Il dirigente rossonero conosce perfettamente il francese – la madre lavorava al Louvre – ed è per questo motivo che è stato scelto per questa “missione” di mercato. Da tempo Milan e Todibo sono vicini, ma mai come in questo momento la sensazione è che la trattativa possa chiudersi definitivamente. Nelle ultime settimane la pista si era raffreddata dopo che il Barcellona aveva fatto sapere di voler cedere il ragazzo solo in prestito secco. Ora, però, sembra che gli spagnoli abbiano deciso di lasciare al Milan il diritto di riscatto tra 6 mesi. Opzione, questa che accontenterebbe tutte le parti in causa.

Todibo è arrivato al Barcellona un anno fa a parametro zero dal Tolosa e il fatto che immediatamente il Barcellona ha posto per lui una clausola rescissoria di 150 milioni fa capire quanto il club spagnolo avrebbe intenzione di puntare su di lui. Il campo, però, ha detto altro: appena 4 presenze in questa stagione, di cui una contro l’Inter a San Siro. Ieri è arrivato il sì del club, oggi a pranzo Massara incontrerà gli agenti del ragazzo, dopodiché potrebbe arrivare la fumata bianca (magari già in serata). Un indizio importante? Todibo non convocato per il derby di stasera contro l’Espanyol.

